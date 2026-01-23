Sarzana tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della cultura, Canale Lunense: “Passaggio importante di un cammino che sentiamo anche nostro”

Il Consorzio Canale Lunense accoglie con soddisfazione l’ingresso di Sarzana tra le dieci città finaliste nella corsa al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 e conferma il proprio sostegno al percorso avviato dal Comune nell’ambito della candidatura. “Il risultato valorizza un lavoro costruito con visione e metodo, un percorso capace di mettere a sistema energie istituzionali e culturali del territorio e di trasformarle in una proposta riconoscibile – si legge in una nota diffusa dall’ente consortile -. Il Consorzio riconosce nella selezione tra le dieci finaliste un passaggio significativo del cammino cittadino, coerente con la traiettoria delineata dal dossier L’impavida. Sarzana crocevia del futuro, che tiene insieme identità storica e sguardo contemporaneo. In questo quadro, anche il Canale Lunense entra nel racconto della candidatura come elemento che ha modellato nei secoli la Val di Magra e come segno tangibile di una comunità capace di trasformare l’acqua in infrastruttura, paesaggio, relazione e memoria”.

L’adesione del Consorzio al cammino della candidatura “si fonda anche sul patto d’intesa siglato a suo tempo – proseguono dal Canale Lunense -, un documento che richiama l’acqua come elemento fondante dell’identità culturale e sociale del territorio e che rafforza una collaborazione orientata a connettere storia, ambiente e comunità, valorizzando il patrimonio di conoscenze e di cura che ha accompagnato, generazione dopo generazione, la gestione delle risorse idriche e l’equilibrio della piana”.

