Termovalorizzatore, Scarone (M5S): “La Regione forza la mano e chiude il confronto, ma la commissione non si può bloccare”

Liguria. “La scelta della Giunta regionale di centrodestra di negare la proroga ad Amiu e, al contempo, di respingere la richiesta di una Commissione dedicata al progetto dell’inceneritore è un atto politicamente grave, che conferma la volontà di procedere senza trasparenza e senza un reale coinvolgimento dei territori”. Lo dichiara la coordinatrice provinciale del M5S Savona Stefania Scarone.

“Sentiamo continuamente parlare di ‘interesse pubblico’, ma nei fatti si nega ogni spazio di confronto democratico. La Commissione consiliare rappresenta lo strumento minimo e necessario per discutere in modo serio e approfondito numeri, alternative e ricadute ambientali e sanitarie di un impianto che rischia di colpire ancora una volta territori già duramente segnati da decenni di servitù industriali”.

