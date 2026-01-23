COMMENTA
Turismo, alla fiera di Madrid Genova presenta la mostra di Van Dyck

Genova. Dopo New York, Genova sbarca a Madrid alla FITUR 2026, la Fiera internazionale del turismo, con 100.000 visitatori ed espositori da 156 Paesi.

Lo stand della città di Genova, ospitato all’interno dello spazio Enit, è stato visitato da un grande pubblico e ieri anche dei Reali di Spagna. Durante la conferenza “Viaggio nelle meraviglie di Genova”, l’assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha evidenziato la capacità del Comune di Genova di integrare asset culturali e progetti innovativi come l’outdoor, raccogliendo consensi unanimi.

