Turismo, Liguria a Madrid alla fiera Fitur. L’assessore Lombardi: “Identità, cultura e territorio in un mercato in crescita”

La Liguria torna da protagonista a FITUR 2026, la Fiera Internazionale del Turismo in corso a Madrid fino al 25 gennaio, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama turistico mondiale e punto di riferimento strategico per il mercato iberico e latino-americano. All’interno dell’area ENIT/Italia, la Regione si presenta con uno stand istituzionale che racconta una destinazione capace di parlare al pubblico spagnolo attraverso cultura, paesaggio, enogastronomia ed esperienze autentiche, in una chiave contemporanea e accessibile.

A Madrid la Liguria si presenta come una regione compatta ma sorprendentemente varia, dove il mare è in costante dialogo con borghi storici e aree interne, la cucina diventa linguaggio culturale e il viaggio si costruisce sempre su misura tra città d’arte, tradizioni locali ed esperienze da vivere con il proprio ritmo. Un modello di turismo che incontra le aspettative di un pubblico sempre più attento all’autenticità, alla sostenibilità e alla dimensione esperienziale del viaggio.

