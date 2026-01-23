COMMENTA
Un messaggio di Mattarella inaugura la tre giorni di “Democrazia alla prova” al Ducale



Genova. Si è aperta con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la tre giorni “Democrazia alla prova”, organizzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Palazzo Ducale, con la curatela di Fabrizio Barca e Luca Borzani, in programma al Palazzo Ducale a Genova dalle 17.30 di oggi, venerdì 23 gennaio, fino a domenica 25 gennaio.

“Viviamo in un tempo caratterizzato da sfide complesse e sempre più interconnesse e, dunque, globali, che ci invitano a riflettere sulla forza dei sistemi democratici. L’iniziativa di riflessione “Democrazia alla prova” sarà un momento stimolante e di confronto anche grazie alle voci delle giovani generazioni. Il rafforzare la partecipazione attiva e il promuovere la coesione della comunità sono valori permanenti per mantenere vivo il progetto della Repubblica, fondato sui diritti, sulle responsabilità e sulla giustizia sociale. Nel rivolgere un saluto ai partecipanti, formulo auguri di buon lavoro”, il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

