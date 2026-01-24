Artistico ancora match-winner: “Come squadra diamo sempre tutto. A Genova sappiamo quanto conta”

“Sono felice soprattutto per la vittoria. Poi quando arriva con un mio gol mi fa anche piacere”. È sorridente Gabriele Artistico dopo il successo dello Spezia contro l’Avellino. La quarta rete in campionato per lo squalo, che ha portato alla sua squadra ben 12 punti. “Ci siamo preparati come sempre, ogni partita ha occasioni diverse: se la palla entra a Palermo parlavamo di altro. Posso dire che ogni allenamento diamo tanto, siamo tutti ragazzi umili che cercano di dare il massimo. È un campionato duro, lo faccio da poco ma mi sono accorto che contro chiunque puoi faticare. Sono felice per questa vittoria che ci dà un po’ più tranquillità, ma noi siamo sempre lì pronti ad onorare la maglia. E ci metto la mano sul fuoco”.

Una vittoria che dà morale, contro un avversario ostico e che inizia un periodo di scontri diretti che potrebbero giocare essere decisivi: “Daremo il massimo a Genova, come sempre. Sappiamo che qui conta tanto, come con la Carrarese, ma ad oggi sono tutte finali, tutti derby. Ci faremo trovare pronti, andiamo in uno stadio storico ma come fanno gli avversari quando vengono al Picco. Siamo fiduciosi. A livello tecnico ogni partita richiede qualcosa. Non possiamo usare sempre il tiki taka, a volte bisogna arrivare al punto. Il Picco ti dà quella sensazione di 12esimo uomo. Siamo felici e speriamo di portare anche questo al di fuori del Picco, ma penso che un anno si basi su mattone dopo mattone. Ora ci aspetta una partita importante”.

