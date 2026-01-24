Biancolino: “Dovevamo fare come lo Spezia, mezza occasione e ci han fatto gol”

“Ho visto un Avellino diverso ma non è bastato. Andiamo a casa con zero punti ma abbiamo creato qualcosa in più, però non abbiamo fatto gol. Loro con mezza occasione ci han fatto gol. Se non sei cattivo…”. Parla così Raffaele Biancolino, l’allenatore dell’Avellino sconfitto questa sera al Picco dallo Spezia. “Bisogna fare come ha fatto lo Spezia, che ha creduto su una palla su cui noi potevamo fare di più. Dovevamo andare a contrasto di più, dovevamo fare gol. Lo Spezia con un cross e un rimpallo ha segnato, bravi loro”, continua.

Una classifica che ora vede gli irpini più vicini alla zona calda, ma che per l’allenatore è solo una fase: “Sono preoccupato sicuramente ma sono convinto che questa squadra ne uscirà presto perchè è viva, crea occasioni. Manca solo più cattiveria per prendere un risultato importante”.

