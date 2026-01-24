Donadoni sorridente: “Ai ragazzi ho detto bravi. Ma c’è ancora molto da fare e da migliorare”

“Ho detto bravi ai ragazzi per atteggiamento, voglia, cuore”. Esordisce così Roberto Donadoni dopo la vittoria dello Spezia contro l’Avellino. Tre punti di carattere, con un’importanza enorme per la classifica, facendo anche i conti con due infortuni nel corso del primo tempo, di cui il tecnico dà i primi responsi: “Bandinelli penso abbia riaccusato lo stesso problema, peccato perché dopo 20 giorni pensavamo lo avesse superato ma evidentemente non è così. Sono molto amareggiato nei suoi confronti, è un ragazzo che ci tiene e vuole dare una mano e farsi tre volte male nello stesso punto diventa difficile da deglutire. Mateju aveva fastidio al bicipite ma ha continuato a giocarci sopra, speravo riuscisse a farlo fino a fine primo tempo ma è stato meglio così perché rischiavamo di peggiore la situazione. Due cambi così hanno condizionato la partita, ho tolto Adamo in virtù di questo perché durante il gioco non avremmo avuto più slot. Chi è entrato è stato bravo: Romano, Comotto, un 19enne e un 17enne, qualcosa di bello e positivo. Abbiamo portato a casa un risultato fondamentale per la classifica, ora serve continuità”.

Uno Spezia vincente, ben messo in campo, ma che può ancora migliorare soprattutto nella gestione di una partita che poteva chiudere anche prima: “Sono esigente, ho elogiato i ragazzi per come hanno combattuto contro una squadra che ha dimostrato qualità e che ha speso di più ad inizio campionato. Dobbiamo migliorare nel gestire la palla, seppure il campo fosse scivoloso. Abbiamo avuto un paio di situazioni che potevamo gestire meglio e che potevamo sfruttare meglio, invece a volte andiamo invece per le cose scontate. La classifica non aiuta dal punto di vista mentale, ma se vogliamo uscirne dobbiamo farlo. L’Avellino ha buttato il cuore oltre l’ostacolo ma ci ha dato possibilità di ripartire e trovare spazi. Ma ci manca sempre quel pizzico di convinzione, lucidità nella gestione dell’ultimo pallone. Quando arrivi lì sei al limite e fai errori, mentre dobbiamo essere più cinici. Dobbiamo migliorare anche su questo”.

