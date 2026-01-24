Giorno della memoria, mercoledì in Sala Dante la conversazione-concerto “Musica come resistenza”

Il Conservatorio “G. Puccini” della Spezia organizza per mercoledì 28 gennaio alle 11, in Sala Dante, una conversazione-concerto proposta per celebrare il Giorno della memoria. L’iniziativa, dal titolo “Musica come resistenza”, è rivolta agli studenti delle scuole superiori e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della città e curata dal Dipartimento di Didattica della Musica in collaborazione con il Dipartimento Jazz. Sul palco Alessandra Vaccarone (voce recitante e flauto), Valeria Mela (mezzosoprano), Emma Colombo (canto jazz), Andrea Vulpani e Alessandro Lunghi (pianoforte). Supporto tecnologico: Chiara Scapecchi. Saranno eseguite musiche di Arnold Shonberg e Kurt Weill.

“L’appuntamento propone un percorso di ascolto e riflessione che sceglie la musica come linguaggio capace di parlare al cuore prima ancora che alla mente. Un titolo che può sorprendere: spesso immaginiamo la resistenza come un gesto rumoroso, visibile, armato. E invece, a volte, resistere significa non smettere di essere umani – si legge in una nota di presentazione -. La musica non può cancellare ciò che è accaduto né sostituire lo studio della storia, ma può fare qualcosa di fondamentale: non permettere che il silenzio prenda il sopravvento. Tra il 1933 e il 1945, il regime nazista, con l’aiuto di collaboratori in molti Paesi d’Europa, perseguitò e uccise milioni di persone ebree. La Shoah è lo sterminio del popolo ebraico: uomini, donne e bambini furono deportati nei ghetti e nei campi di concentramento e di sterminio, come Auschwitz. Ma la violenza non colpì soltanto le vite: colpì anche le idee, l’arte, la cultura. In quegli anni prese forma l’etichetta di ‘musica degenerata’ (Entartete Musik), strumento di propaganda con cui si decideva che cosa fosse ‘giusto’ ascoltare e che cosa dovesse essere eliminato. Compositori come Mendelssohn, Schönberg, Weill, Berg, Hindemith, Stravinskij furono censurati e messi al bando; molti musicisti vennero arrestati e deportati. Eppure, proprio dove tutto sembrava essere stato sottratto, la musica continuò a vivere: si suonava, si componeva, si cantava; nasceva una resistenza silenziosa, fatta di memoria e dignità”.

