Il ringraziamento di Levanto ai frati minori francescani

Che la maggior parte dei levantesi amassero i frati minori francescani era noto, ma nessuno forse immaginava che, domenica scorsa, la chiesa dell’Annunziata annessa al convento fosse così gremita per l’annunciata messa solenne con la presenza di padre Antonio Scabio, ministro provinciale dei frati minori di Genova. La messa è stata officiata dallo stesso padre Scabio unitamente a don Alessio Batti, responsabile della comunità pastorale di Levanto. Erano presenti alla cerimonia il sindaco Luca Del Bello e i rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia locale e i militi del sottocomitato della Croce Rossa e della Croce Verde. Padre Scabio ha spiegato che la chiusura del convento è dovuta all’età avanzata dei soli tre frati francescani presenti negli ultimi anni: padre Germano Ivaldi, che sarà trasferito a Torino, padre Riccardo Bettinotti, che andrà al convento di Gaggiola della Spezia, e padre Enrico Ferrari, che resta a Levanto in quanto parroco di Legnaro e di Chiesanuova. Inoltre è stato annunciato che le maggiori feste del carisma francescano saranno celebrate all’Annunziata: la chiesa, in linea di massima, resterà aperta, mentre le messe saranno celebrate o al sabato o alla domenica, compresi i giorni festivi, e non saranno più officiati i funerali. Il sindaco Del Bello, nel suo breve discorso, ha ricordato come “convento e chiesa” siano sempre stati luoghi molto cari per residenti e turisti, ed ha rinnovato tutta l’ammirazione della comunità per i francescani che per oltre seicento anni ne hanno avuto la cura.

L’articolo Piazza Brin, domenica mattina con il mercato a km zero proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com