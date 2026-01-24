Le pagelle: Artistico totem dello Spezia. Cassata è in ogni luogo e Valoti è qualità pura

Radunovic 6 – L’Avellino non tira mai in porta per cui per il portiere, al di là della tensione del match, vive una serata tranquilla. A volte spaventa un po’ in uscita, come quella a vuoto del primo tempo, ma alla fine se la cava.

Mateju 6 – Fa venire i brividi a tutto il Picco quando dopo poco più di un minuto scivola e lancia l’Avellino verso la porta, commettendo fallo e prendendo un giallo che gli costerà la partita con la Samp. Poi si riprende e, nonostante, le difficoltà in uscita palla al piede, se la cava bene in marcatura. (Dal 37’ Vignali 6 – Entra carico, con voglia di dire la sua pure in ruolo che non gli appartiene fino in fondo. Subito reattivo quando l’Avellino attacca da quel lato, regge bene e senza sbavature).

