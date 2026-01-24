Magrazzurri verso Vallebona in cerca dei primi punti con mister Cenderelli

Viaggia verso Vallebona – avversario il forte San Desiderio – il Magrazzurri, che cerca il primo successo dall’arrivo di mister Marco Cenderelli: del resto il neo tecnico non aveva davanti un avvio facile, che ha visto la formazione santostefanese sconfitta a Follo e in casa con l’attuale capolista San Cipriano. Ma contro la capoclassifica il tecnico è rimasto soddisfattissimo delle prestazioni dei suoi quattro giocatori del 2008, mentre sottolinea come occorra migliorare sui calci piazzati a sfavore: “Abbiamo preso i due gol su altrettante palle inattive; ad ogni modo sono contento della prova dei miei ragazzi di fronte alla forse nuova squadra-leader del Girone B del campionato di Promozione…”.

Per la cronaca di fronte al S. Desiderio arbitra Tameo di Chiavari, calcio d’inizio domenica 25/1 alle ore 15, per la 18.a giornata; che poi è la terza del girone di ritorno.

