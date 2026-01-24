Preghiera, giochi, attività culturali, messa con il vescovo: a Sarzana si celebra la “Giornata della pace”

La città vescovile di Sarzana accoglie domani, domenica 25 gennaio, ragazzi e ragazze dell’Azione cattolica di tutta la diocesi per la Giornata della pace, che conclude ogni anno il mese di gennaio, dedicato appunto al tema della pace. La Giornata quest’anno ha come tema “Verso una pace disarmata e disarmante”, spunto ripreso dal primo discorso di saluto di papa Leone XIV nel giorno della sua elezione. L’incontro inizia alle 9.30 nella chiesa dedicata a San Francesco, uno dei tanti “apostoli della pace”. La mattina prevede momenti di preghiera, giochi per i ragazzi delle elementari e attività culturali con l’associazione Astrofili spezzini. Alle 13.30 pranzo al sacco nell’oratorio di Santa Maria Assunta. A seguire, ragazzi e ragazze si sposteranno in Piazza Matteotti, dove alle 14.30 prenderà il via la “marcia della pace” sino alla basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Qui il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà alle 16 la messa conclusiva. Aderiscono all’iniziativa anche l’Agesci, associazione delle guide e scout cattolici italiani, e l’associazione Astrofili spezzini.

