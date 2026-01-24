Seconda categoria, al Tanca si affrontano Mamas Migliarinese e Rebocco

La pausa per le festività termina in questo weekend anche per la Seconda categoria ligure, Girone F: per l’occasione il Mamas Migliarinese riparte facendo visita al Rebocco, compagine di centroclassifica, all’Astorre Tanca: si gioca domenica 25/1, ore 19, con direttore di gara Aguirre di Chiavari.

Ai mamas-migliarinesi mancano gli squalificati Zoumana e Gassara; questi poi gli altri incontri in programma nel raggruppamento in quella che è la 12.a giornata e prima del girone di ritorno…Castelnovese-Albianese, Madonnetta-Romito Magra e Vezzano-Monterosso, più gli anticipi del sabato Arcola Garibaldina-Colli 2024 e Ceula 2025-San Lazzaro Lunense.

