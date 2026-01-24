Un Bari corsaro si porta a più tre sullo Spezia, Leone titolare nel successo della Juve Stabia

Da poco concluso il quintetto delle 15.00 della 21ma giornata di Serie B, che ha fatto registrare tre successi casalinghi e due esterne. A sorridere fuori casa sono la seconda della classe Venezia, che vince 5 a 2 con un Mantova che resta quindi a 19 punti – a più due sullo Spezia impegnato stasera al Picco con l’Avellino -, e il Bari, che espugna 2 a 1 Cesena andando così a più tre sullo Spezia con il quale condivideva quota 17. I galletti raggiungono a quota 20 la Reggiana, questo pomeriggio uscita sconfitta per 1 a 0 dallo Stirpe di Frosinone; a completare il quadro delle vittorie tra le mura amiche ecco poi il 3 a 0 inflitto dalla terza in classifica Monza al Pescara, ultimo con 14 punti, e Juve Stabia-Virtus Entella 1 a 0, con i chiavaresi che permangono a 20 punti e i campani che salgono a 33; titolare tra le file dei padroni di casa Giuseppe Leone, obiettivo di mercato dello Spezia che il club aquilotto cercherà di chiudere la prossima settimana.

