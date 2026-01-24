Una cittadina di Cairo: “Ricoverata presso l’ospedale di Mondovì. Grazie a tutti per professionalità e umanità”

Cairo Montenotte. “Ho diversi problemi di salute e, dopo svariati mesi di sofferenza sono arrivata all’ospedale di Mondovì.

Sono giunta al pronto soccorso dove mi hanno fatto tutti gli accertamenti del caso in modo tempestivo. Sono stata presa in carico velocemente nonostante la presenza di tanti pazienti.

Poi appena possibile sono sta ricoverata nel reparto di chirurgia. In seguito il primario, il dottor Andrea Gattolin, mi ha operata. Voglio dire che ho avuto un percorso post operatorio molto buono, sono stata bene e per questo voglio ringraziare tutti. Da chi mi ha assistito in pronto soccorso, al primario Andrea Gattolin, al personale della sala operatoria agli anestesisti. Voglio ringraziare tutto il personale del reparto di chirurgia e del centro trasfusionale, in primis la dottoressa Aguzzi Chiara.

