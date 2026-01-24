Wiki Loves Monuments: in Liguria vince uno scatto della Lanterna, sul podio anche Staglieno

Genova. Il patrimonio culturale della Liguria torna protagonista sotto i riflettori internazionali grazie a Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico promosso da Wikimedia Italia che, dal 2012, detiene il titolo di Guinness dei Primati come la più grande competizione fotografica al mondo.
Il primo posto di Wiki Loves Monuments Liguria se lo aggiudica la Lanterna con lo scatto di Alessandro Tacchino. Nella categoria generale, secondo posto in classifica per la vista dall’alto della chiesa di San Pietro di Portovenere, incastonata nel mare increspato, dell’utente Jessyangeli90. Conquista il terzo posto lo scatto in bianco e nero del cimitero monumentale di Staglieno di Simonetta Cavecchia.