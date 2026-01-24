Wisniewski verso la Polonia, anche Candela può finire all’estero

“Wisniewski non è stato fuori per il mercato, aveva un fastidio al ginocchio”. Roberto Donadoni ha risposto così nel post di Spezia-Avellino, giustificando la mancata presenza del centrale polacco nella gara del Picco. Nella conferenza pre gara, il tecnico aveva ammesso come alcune situazioni potessero far crescere qualche pensiero in più in alcuni giocatori e l’assenza del polacco, oltre al fastidio al ginocchio, è legata anche a questo.

Il Lodz è pronto a presentare la prima offerta, che dovrebbe soddisfare le richieste dello Spezia. Nella settimana della trasferta di Genova, dunque, il polacco potrebbe partire, con il club pronto a sostituirlo nei prossimi giorni con Giovanni Bonfanti del Pisa, in arrivo dall’Atalanta. Poi, si ragionerà se inserire un altro difensore ancora, possibile negli ultimi giorni della sessione.

