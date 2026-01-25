Busalla oltre i limiti, anche Villar del Millesimo si aggiunge al coro: “Pugilato, lotta libera ma non calcio”

Era già tutto previsto. E così è andata. Era nell’aria un match caldo tra Busalla e Millesimo a dispetto delle temperature. Sul campo è finita 1 a 1 ma il fantasista millesimese Villar non ci sta e denuncia un atteggiamento oltre ai limiti del consentito della squadra genovese postando le foto del volto gonfio.

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni di un Busalla troppo aggressivo e con comportamenti che vanno ben oltre la soglia seppur alta di garra consentita. Anche a microfoni spenti, nell’ambiente c’è parecchio malumore per la condotto della squadra di Repetti. Villar punta il dito anche contro la terna arbitrale, giudicata troppo indulgente.

