Calcio/ Il derby di Rapallo è del Borgo: vittoria al Macera contro Polisportiva Santa Maria

Dal PSM Rapallo

Campionato Prima Categoria

PSM Rapallo-Borgo Rapallo 1-3

Davanti ad una cornice di pubblico da altre categorie ed un clima ed una atmosfera che mancava a Rapallo da tempo,

il Borgo Rapallo vince il Derby con il punteggio di 3 a 1 con merito grazie ai gol realizzati da Cannella, Ciuffi e Cilia. La sconfitta conferma il momento no della squadra allenata da Mister Avellano vista anche nelle ultime gare. Complimenti agli avversari che hanno mostrato e messo in campo voglia e determinazione conquistando una vittoria più che meritata

