Calcio/ Samp un punto a Catanzaro ma resta terzultima

La Sampdoria strappa un pareggio per 0-0 sul campo del Catanzaro al termine di una partita avara di emozioni e con poche vere occasioni da gol da entrambe le parti. Il risultato consente ai blucerchiati di muovere la classifica, ma non cambia una situazione che resta complicata, con la squadra ancora al terzultimo posto a quota 19 punti.

Gregucci sceglie il 3-4-2-1, inserendo alcune novità arrivate dal mercato. Tra i pali spazio a Martinelli, mentre il terzetto difensivo è composto da Viti, Hadzikadunic e Abildgaard. Sulle corsie laterali agiscono Depaoli e Giordano, con Henderson e Conti in mezzo al campo. Alle spalle di Coda trovano posto Pafundi e Cherubini.

» leggi tutto su www.levantenews.it