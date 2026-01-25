Camogli: Teatro Sociale esaurito e applausi agli “Svalvolati”

Al Teatro Sociale di Camogli questa sera un tutto esaurito per la terza iniziativa benefica per raccogliere fondi da devolvere al reparto oncologia dell’ospedale di Sestri Levante per dare un supporto psicologico ai malati oncologici.

Sul palcoscenico gli “Svalvolati”, compagnia amatoriale recchese, in “Voxi da-o Golfo”. Protagoniste: Suor Letizia; Suor Anselma; Suor Augusta; Suor Serena; Suor Albina; Suor Costanza; Suor Zita; Suor Maria Caterina; Sorella Lucina e Sorella Leonilde. Alle quali è andato il caloroso saluto e applauso del pubblico sin dalle prime battute.

» leggi tutto su www.levantenews.it