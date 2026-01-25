Genoa, Malinovskyi: “Messias mi ha detto di tirare in porta, mi sono preso la responsabilità”

Genova. Tra i protagonisti della vittoria per 3-2 del Genoa contro il Bologna c’è Ruslan Malinovskyi. Per l’ucraino quello di oggi è il primo gol su calcio di punizione da quando è arrivato a Genova. In sala stampa commenta: “Questa è una vittoria che pesa tantissimo. Ogni partita vedi la classifica, perdi o vinci e cambia tanto. Mancano tante partite, ma se giochiamo con questo spirito e l’entusiasmo possiamo mantenere delle cose positive. Il gruppo è unito, dobbiamo migliorare tante cose. Oggi è stato molto importante anche per i tifosi perché non abbiamo vinto tante partite in casa”.

In quella punizione c’era anche la voglia di dimostrare di non meritare la panchina iniziale? “No, abbiamo 25 giocatori e la scelta del mister non è discutibile. Anche quando giocavo in Belgio non ho mai discusso e così nell’Atalanta e nel Genoa. Abbiamo una squadra forte e sono sempre disponibile nel dare il massimo anche se gioco dieci minuti. Poi ero appena entrato e anche portiere. Avevo qualche dubbio se calciare o crossare, è stato molto importante in quel momento fare gol”.

» leggi tutto su www.genova24.it