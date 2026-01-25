L’Albingaunia rimonta e passa al “Picasso”, Poggi: “Questa squadra mentalmente è cresciuta tanto”

Quiliano. Albingaunia di carattere al “Picasso”. Gli ingauni vanno sotto, non si scompongono e nella ripresa cambiano passo. Finisce 3-1 contro il Quiliano&Valleggia, con una prova di forza che certifica maturità e profondità della rosa.

Mister Daniele Poggi analizza così la gara: “Non abbiamo approcciato benissimo, però oggi finalmente abbiamo potuto contare sulla rosa praticamente al completo. Tutti sono sempre disponibili al centodieci per cento. Il carattere c’è sempre e alla lunga siamo venuti fuori”.

