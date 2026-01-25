Sampdoria, esordio positivo per Martinelli: “Il mister mi aveva avvisato in settimana. Questo è un bellissimo gruppo”

La notizia migliore della serata blucerchiata è l’esordio di Tommaso Martinelli. Lo 0-0 di Catanzaro porta anche la firma del portiere della Sampdoria alla prima presenza dopo l’arrivo di qualche settimana fa. Protagonista di un grande riflesso su Pittarello nel secondo tempo, Martinelli ha raccontato le sensazioni dell’esordio ai microfoni del club.

Commenta Martinelli: “Sono contentissimo dell’esordio e felice che il mister mi abbia dato quest’opportunità. Me l’aveva detto durante la settimana. Mi dispiace non aver portato i tre punti a casa”.

L’ambientamento del portiere è stato positivo: “Con i nuovi acquisti fatti dalla società penso che la squadra sia migliorata. Questo è un bellissimo gruppo con la voglia di riportare la Sampdoria dove merita“. Ora la concentrazione dovrà essere tutta per la gara fondamentale di sabato contro lo Spezia, una sorta di playout anticipato: “Dobbiamo lavorare da subito per la prossima partita. Bisogna fare di più. Ora testa allo Spezia, sarà una guerra e bisogna vincere“.

