Savona, così non va. Ninivaggi: “Non penso che manchi personalità, ma il curriculum non fa vincere le partite”

In questa domenica si è giocata la 18esima giornata del campionato di Promozione; a sfidarsi presso lo stadio “Mauro Morgavi” di Genova sono state Sampierdarenese e Savona. Match fondamentale per gli ospiti che, però, è terminato con un pareggio per 0 a 0.

Oggi per il Savona, al posto di mister Carlo Sarpero, squalificato, a guidare la squadra è stato mister Lorenzo Ninivaggi che commenta il match con queste parole: “Era una partita effettivamente favorevole per guadagnare punti sulla Praese. Nonostante le poche occasioni come quella di Nelli su palla ferma a porta quasi vuota, non siamo comunque riusciti a concretizzare palle goal nitide” continua sottolineando la mancanza di cattiveria in area di rigore per finalizzare. Elogia il lavoro sulle fasce di Calcagno e Damonte ma aggiunge “dobbiamo lavorare meglio dentro l’area”.

