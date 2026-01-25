Continua il momento magico del Sudtirol di Fabrizio Castori che nel 2026 ha vinto tutte le partite disputate. Dopo aver battuto lo Spezia e aver chiuso bene il girone d’andata, i bolzanini avevano sbancato Empoli e oggi pomeriggio si sono ripetuti con un 3-0 senza tanti discorsi al malcapitato Padova. Partita che inizia più tardi per neve, scenario molto suggestivo al “Druso”. Una vittoria che porta ancora una volta la firma di Pecorino, a segno con una regolarità impressionante nelle ultime tre partite, e che permettono al Sudtirol di allontanarsi in modo convincente dalle zona bassa, andando proprio ad appaiare a 25 punti un Padova che non sembra più avere la marcia sicura del girone d’andata. A chiudere il quadro della seconda giornata di ritorno il match del “Ceravolo”: finisce 0-0 fra Catanzaro e Sampdoria al termine di una gara tutt’altro che noiosa. In apertura di partita Pigliacelli salva due volte su Abilgaard e Viti (all’esordio, esce al 45′ dopo una buona prova), unici squilli di un primo tempo condotto dagli uomini di Aquilani più per il possesso che per le giocate. Il Catanzaro tornerà in campo con un’altra concretezza costringendo Martinelli ad una super parata su colpo di testa di Pittarello. Insistono i calabresi e al 53′ la traversa di Cissè dal limite dell’area fa tremare Gregucci ma la Samp regge e nel finale la gara si sporca e termina senza reti come all’andata.

L'articolo Serie B: il Sudtirol continua il suo 2026 di platino, la Sampdoria pareggia a Catanzaro

