Un carro dedicato ai “Liguri famosi nel mondo” e il voto social per Palio dei Borghi e Palio dei Comuni: CarnevaLöa 2026 al via con tante novità

Loano. Ha preso ufficialmente il via oggi, domenica 25 gennaio, il CarnevaLöa 2026, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

In mattinata presso il salone della parrocchia di San Pio X si è tenuta (alla presenza dei membri dell’amministrazione comunale e dell’assessore regionale Paolo Ripamonti) la conferenza stampa di presentazione dell’edizione di quest’anno che, come raccontato ai microfoni di IVG.it dal presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino, vedrà diverse novità. La prima è costituita da un nuovo carro, che farà bella mostra di sé durante le due sfilate che si svolgeranno il 15 e il 25 febbraio in corso Roma: “La Regione – spiega Delfino – ci ha commissionato un carro dedicato ai ‘Liguri famosi nel mondo’. Il primo di questi non poteva che essere Cristoforo Colombo: abbiamo quindi creato una grande caravella che, ogni anno, avrà a bordo lo scopritore dell’America e altri personaggi famosi originari della nostra regione. I personaggi cambieranno di volta in volta, in modo da celebrare ogni anno i nostri conterranei più celebri”.

» leggi tutto su www.ivg.it