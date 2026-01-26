Frana sull’Aurelia, Rixi: “Attivate procedure per gratuità pedaggi, ora basta bloccare gli interventi di Anas”

Liguria. “Come già avvenuto per il crollo del ponte di Albiano Magra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è attivato immediatamente, d’intesa con Anas e con i concessionari, per mettere in campo tutte le procedure necessarie ad arrivare in tempi brevissimi ad agevolazioni temporanee, inclusa la gratuità del pedaggio autostradale sulle tratte interessate, a partire dal tratto A10 in corrispondenza del blocco dell’Aurelia all’altezza di Arenzano, al fine di mitigare i disagi alla viabilità e ai cittadini”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi dopo l’evento franoso che ha interessato l’Aurelia ad Arenzano., con il conseguente blocco della viabilità sul tratto della statale che unisce le province di Genova e Savona.

