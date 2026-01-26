COMMENTA
Frana sull’Aurelia, Rixi: “Attivate procedure per gratuità pedaggi, ora basta bloccare gli interventi di Anas”

Frana Aurelia Arenzano

Liguria. “Come già avvenuto per il crollo del ponte di Albiano Magra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è attivato immediatamente, d’intesa con Anas e con i concessionari, per mettere in campo tutte le procedure necessarie ad arrivare in tempi brevissimi ad agevolazioni temporanee, inclusa la gratuità del pedaggio autostradale sulle tratte interessate, a partire dal tratto A10 in corrispondenza del blocco dell’Aurelia all’altezza di Arenzano, al fine di mitigare i disagi alla viabilità e ai cittadini”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi dopo l’evento franoso che ha interessato l’Aurelia ad Arenzano., con il conseguente blocco della viabilità sul tratto della statale che unisce le province di Genova e Savona.

