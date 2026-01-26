Frana sull’Aurelia, tempi lunghi per la riapertura. L’appello dei sindaci: “Stop pedaggi e cantieri sulla A10”

Genova. Sono andati avanti tutto il giorno senza sosta i lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante da cui ieri sera si è staccata una grossa frana che letteralmente travolto l’Aurelia tra Vesima e Arenzano. I lavori di smaltimento del terreno e di disingaggio degli elementi ancora pericolanti proseguirà nelle prossime ore, mentre per la messa in sicurezza del versante si aspettano le valutazioni dei geologi. Ma per quanto riguarda la riapertura della strada, i tempi potrebbero essere davvero molto lunghi.

Per questo motivo, dai sindaci di Arenzano e Cogoleto è arrivato l’appello per limitare i danni e i disagi, con la richiesta congiunta ad Autostrade per l’Italia e a Ferrovie dello Stato di venire incontro alla popolazione dei due comuni toccati da questa emergenza.

