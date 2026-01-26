Medici collaboratori (anche pensionati) nelle case di comunità, candidature fino al 29 gennaio

Genova. Ci sarà tempo fino al 29 gennaio per i medici (attivi o pensionati) che vorranno mettere a disposizione almeno quattro ore alla settimana per lavorare nelle case di comunità della Liguria. Una strategia su cui punta la Regione anche per supplire alla carenza di professionisti necessari a far funzionare le strutture della sanità territoriale, concepite e finanziate (in gran parte col Pnrr) per alleggerire il peso che grava su pronto soccorso e ospedali, ma a rischio di rimanere sguarnite, come ha segnalato di recente anche la Corte dei conti.

“Vogliamo consentire non soltanto ai nuovi medici medicina generale, quelli che entrano nel ruolo unico di assistenza primaria, ma a tutti i medici che lo vogliano fare, di poter dedicare almeno quattro ore del loro tempo alle case di comunità – spiega l’assessore regionale alla Sanità massimo Nicolò -. Abbiamo già ricevuto delle quattro-cinque domande di colleghi che sono in pensione ma che sono ancora desiderosi di dare il loro contributo per la sanità ligure. Una collega di Busalla per coprire Borgo Fornari, tanto per fare un esempio, un altro collega per coprire Pegli”. Tra i “volenterosi” c’è pure l’ex direttore sanitario del San Martino, Gianni Orengo: “Mi ha scritto domenica e gli ho girato il bando”, conferma Nicolò.

