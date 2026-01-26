Rapallo, riaperta la strada per Monteallegro: conclusa la messa in sicurezza

Rapallo. L’Amministrazione Comunale comunica che, a partire dal primo pomeriggio di oggi, la strada per Montallegro è stata ufficialmente riaperta al traffico.

L’intervento si è concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma inizialmente ipotizzato, che prevedeva il ripristino della viabilità non prima di mercoledì 28. Nonostante il forte maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore, le squadre operaie hanno lavorato incessantemente, riuscendo a mettere in sicurezza sia il fronte franoso che la sede stradale sottostante all’altezza del civico 202, chiusa precauzionalmente al transito lo scorso giovedì.

