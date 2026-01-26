Ritorno in classe all’istituto Chiodo: la scuola riparte dal dialogo dopo la tragedia

Sono riprese le lezioni all’Einaudi Chiodo, anche se nel cuore di tutti resta il peso del posto vuoto di Abanoub, ferito a morte a scuola dieci giorni fa fa. La campanella è suonata al termine di due settimane impegnative per gli studenti, gli adulti e l’intera comunità scolastica.

I corridoi sono tornati ad animarsi: molti professori hanno svolto la loro lezione, non prima però di essersi confrontati con gli studenti per ripartire insieme dopo un dolore troppo grande, che ha violato non solo una scuola ma un intero sistema.

