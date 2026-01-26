Sabato a Sarzana concerto/presentazione di “Myrkvi”, album del progetto Nátt Berkano

Sabato 31 gennaio alle 18.30 si terrà all’Atelier “Nuova Eleusis” (Via dei Giardini 14, Sarzana) un concerto/presentazione di Myrkvi, album del progetto Nátt Berkano, fondato da Piermaria Piccini.

“Il progetto Nátt Berkano, nato nel 2023, presenta un repertorio che attinge alla musica folk di ambiente scandinavo e alla dark wave fondendole con espliciti riferimenti alla musica classica, sopratutto vocale. Da qui scaturisce un prodotto di grande impatto emotivo e sonoro – si legge in una nota di presentazione -. L’ambum Myrkvi, che presenta otto inediti composti dal fondatore e una cover riarrangiata, accosta echi e suggestioni dalla natura (tuoni, versi di animali), secondo la matrice folk, ed effetti sonori sorprendenti, derivanti dall’uso di strumenti moderni e sintetizzatori, e ritmi stringenti e ossessivi affidati alle percussioni. Su tutto si inserisce la potente voce di basso lirico del fondatore Piermaria Piccini, dal timbro ricco ed evocativo, e i commenti delle vocalist, ispirati a una rigorosa polifonia classica. I brani, tutti in lingue nordiche, si alternano con grande varietà di stile, ora evocativo, ora lirico, ora ritmico e ossessivo, assicurando un panorama di emozioni e suggestioni sempre diverse”.

