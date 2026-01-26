Tragedia al “Chiodo”, la Procura indaga e il Comune di Arcola chiarisce: “Atif in carico ai Servizi sociali una sola volta”

Come si è arrivati alla tragica mattinata di venerdì 16 gennaio con l’accoltellamento diventato mortale in poche ore che ha stravolto completamente la vita di due famiglie oltreché di una scuola e della comunità che la vive ogni giorno? Fin dalle prime ore di questa bruttissima vicenda si sono affastellati interrogativi su quanto avvenuto al “Chiodo”. Sui possibili coinvolgimenti terzi, su un’ipotetica situazione conflittuale tra Youssef e Atif oppure sulla pericolosità dell’accoltellatore e l’eventuale responsabilità di chi magari qualcosa poteva aver saputo. L’omicida resta in carcere, il gip ha convalidato l’arresto e la misura di custodia cautelare, sottolineando la “peculiare brutalità” e l’“allarmante disinvoltura” del 19enne di origini marocchine. Lui si è difeso raccontando il suo disagio esistenziale, confessando di aver in più circostanze pensato a gesti estremi e di non aver avuto intenzione di uccidere ma semmai di difendersi “perché mi sentivo minacciato”. Da subito si è parlato di una lite in bagno, di un inseguimento sino in classe. E già nelle prime ore si è ipotizzato che tutto fosse partito da una banale gelosia di Zouhair Atif: la ragazza era amica d’infanzia di Aba ma lui non vedeva di buon occhio che fosse rimasta una confidenza.

Tornando alle responsabilità per quanto accaduto, sarà la magistratura a fare naturalmente il suo lavoro: la Procura prosegue con un serrato impegno che al momento si basa soprattutto sulla raccolta di informazioni attraverso gli interrogatori ripartiti già nella giornata di lunedì. Atif era un soggetto pericoloso e se sì, qualcuno aveva preso in considerazione questa potenziale problematica? Nei primi giorni dopo l’omicidio tanti si sono scagliati contro la scuola, anche sull’onda emotiva dei fatti. Tra le accuse mosse, quelle di aver sottovalutato i presunti segnali dati da Atif: non a caso gli inquirenti hanno sequestrato i registri di scuola per verificare se ci fossero state in passato segnalazioni nei suoi confronti. Occhi aperti anche sull’operato dei servizi sociali del Comune di Arcola, il municipio dove la famiglia di Atif vive e su eventuali inadempienze ipotizzate.

