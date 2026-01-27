Amt, in arrivo il bilancio con “buco” da 56 milioni: ora il Comune deve trovarne altri 23

Genova. Si riunirà il 30 gennaio il consiglio di amministrazione di Amt Genova per approvare finalmente il bilancio 2024 e il piano di risanamento con le indicazioni per tenere in piedi l’azienda nei prossimi tre anni. A dare il via libera definitivo sarà poi l’assemblea dei soci. È quanto emerge al termine della riunione di lunedì sera tra sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal), Comune e azienda. Per Palazzo Tursi presenti il vicesindaco Terrile e l’assessore alla Mobilità Robotti, mentre per Amt non c’erano né il presidente Berruti né il direttore generale ad interim Ravera: al loro posto il direttore del personale Serra e il responsabile delle relazioni industriali Cosma.

Secondo le indiscrezioni che trapelano dal vertice, il 2024 dovrebbe chiudersi con una perdita di 56 milioni di euro che andrà a erodere il capitale sociale per 38-39 milioni di euro. Numeri che differiscono in parte da quelli dell’analisi commissionata a PwC negli scorsi mesi (lì si parlava di 74,5 milioni in negativo) ma che in ogni caso costringono il Comune di Genova, in quanto azionista di maggioranza, ad accantonare altri 23 milioni di euro nel proprio bilancio oltre ai 15 già messi da parte.

