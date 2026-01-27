Calcio/ Samp, stop anche per Depaoli: nuovi problemi sulla fascia destra

La Sampdoria deve fare i conti con un’altra assenza pesante in un momento delicato della stagione. Dopo lo stop di Salvatore Esposito, si ferma anche Fabio Depaoli, costretto a interrompere l’attività per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Un’ulteriore tegola per lo staff tecnico blucerchiato, già alle prese con diverse situazioni fisiche da monitorare in vista dei prossimi impegni.
L’infortunio di Depaoli complica ulteriormente le scelte sulla corsia di destra, reparto già ridotto ai minimi termini. L’assenza di Venuti, fuori per tutta la stagione, restringe le opzioni a disposizione della coppia Gregucci-Foti, chiamata a ridisegnare l’assetto difensivo con soluzioni alternative.