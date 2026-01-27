“Condannare gli atti vandalici su Norma Cossetto”, il centrosinistra in Regione non vota la proposta

Genova. La maggioranza di centrodestra in Regione Liguria ha approvato un ordine del giorno a prima firma Angelo Vaccarezza (Forza Italia) che impegna il presidente e la giunta regionale a esprimere, nelle opportune forme istituzionali, “la più ferma deplorazione per gli atti vandalici e per le dichiarazioni che offendono la memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al valor civile, e a rinnovare la vicinanza a tutte le vittime della tragedia delle foibe e alla comunità giuliano-dalmata”. Il centrosinistra non ha partecipato alla votazione. Sullo stesso tema il 7 ottobre era scoppiata una bagarre a Palazzo Tursi, mentre stavolta in via Fieschi il dibattito non si è nemmeno acceso.

“Un atto di civiltà istituzionale – dichiarano i capigruppo di maggioranza – sul quale però la sinistra non ha nemmeno avuto il coraggio di esprimere una posizione, non partecipando al voto. Durante la votazione alcuni consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula, per poi rientrare subito dopo. Gli altri rimasti, invece, non hanno avuto la dignità di esprimersi. Un comportamento che certifica l’assenza di una linea politica e la persistenza di un’irrisolta ambiguità storica“.

