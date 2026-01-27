Il programma dei seminari della Società naturalistica spezzina riparte il 30 gennaio

Riprendono nel 2026 gli incontri con la Società Naturalistica Spezzina, con la terza serie di seminari dedicati alla divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio naturalistico del nostro territorio. Una serie di seminari condotti da soci e simpatizzanti della Società, i cui temi vanno dal bilancio di 27 anni di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti nella nostra provincia, ad un focus sul Lagora e sulle sue funzioni ecologiche, compresa quella di habitat di numerose specie ornitiche; si prosegue con la descrizione della fauna delle grotte (non solo pipistrelli, dunque!), per poi passare alla prima descrizione completa della comunità ornitica dei Bozi di Saudino, e finire quindi con la trattazione di un gruppo di mammiferi tra i meno conosciuti: i mustelidi.

Si comincia venerdì 30 gennaio alle 17.30 presso la Coop di Via Saffi, con Roberto Giagnoni, coordinatore per la nostra Provincia del censimento degli Uccelli Svernanti Acquatici, che presenterà i risultati di 27 anni di monitoraggi, la serie più lunga di dati sulle presenze avifaunistiche del nostro territorio. Un lavoro che permette di analizzare gli andamenti delle popolazioni di anatidi, ardeidi, limicoli e altre specie di uccelli di ambiente umido o marino e, di conseguenza, la qualità degli habitat che le ospitano.

Il programma completo dei seminari per il 2026

30 gennaio 2026 Roberto Giagnoni:

Gli uccelli acquatici svernanti in Provincia della Spezia

27 anni di censimenti IWC

27 febbraio 2026 Fabio Giacomazzi, Roberto Giagnoni, Riccardo Nardelli:

Natura in città: il Lagora

Un servizio ecologico per la nostra comunità

13 marzo 2026 Alessandro Berselli, Denise Trombin:

Abitare il buio: la fauna delle grotte

Delicati equilibri, da scoprire e proteggere

3 aprile 2026 Pamela O’Shaughnessy:

L’avifauna dei Bozi di Saudino

Un’importante area umida nel contesto territoriale della Liguria

17 aprile 2026 Marco Granata:

Piccoli carnivori, grandi responsabilità

Chi sono i mustelidi e perché è importante proteggerli

I seminari, che sono gratuiti ed aperti al pubblico, si svolgeranno presso la Sala punto d’incontro Coop, via Saffi 73, La Spezia, con inizio alle 17.30.