Meteo, nuovo peggioramento in arrivo: in serata piogge intense sulla costa e nevicate nell’entroterra

Genova. Mattinata che trascorrerà in compagnia delle prime avvisaglie, del forte peggioramento serale: copertura nuvolosa in aumento con deboli piovaschi sull’Imperiese costiero entro pranzo. Nel corso del primo pomeriggio la costa del Genovese e del Savonese (oltre che del già citato Imperiese) verrà interessata dalla risalita di veloci rovesci, con persistenza maggiore approssimandosi alla serata; Più asciutto a Levante.

In serata possibile incremento dei fenomeni sul settore Centro-Occidentale ( ratei precipitativi elevati e accumuli pluviometrici localmente superiori ai 70-80 mm entro la mezzanotte). Nel peggioramento serale la quota neve sui versanti padani Occidentali (Bormida-Erro) e successivamente su Val d’Orba-Stura (localmente anche Scrivia) andrà a calare fino a raggiungere i 400-500 MT. o localmente i fondovalle su Bormida e Orba, con accumuli al suolo anche superiori ai 10-15 cm. entro fine periodo. (“omotermia”)

