COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Mezzanego: ragazza 17enne aI San Martino. Sestri e Cogorno: investiti due pedoni

Mezzanego: ragazza 17enne aI San Martino. Sestri e Cogorno: investiti due pedoni

carabinieri, servizio, arma

Ancora incidenti sulle strade del Levante. Alle 17 circa lungo la statale 586 in località Prati di Mezzanego, in valle Sturla, una ragazza di 17 anni coinvolta in un incidente, è stata trasportata al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul luogo dell’incidente il medico del 118, i militi della Croce Bianca di Mezzanego e i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità.

E a Sestri Levante in piazza Francesco Bo alle 17.45, un uomo di 80 anni è stato investito mentre attraversava la strada; il pensionato, traumatizzato, è stato traferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it