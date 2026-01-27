Ottimi risultati per l’Asd Tiger Karate Team alla Coppa Città di Pisa

Grande soddisfazione per l’Asd Tiger Karate Team di Sarzana, protagonista alla Coppa Città di Pisa, competizione che ha riunito numerose società provenienti da tutta la Toscana e da altre regioni, confermandosi un appuntamento di alto livello nel panorama del karate agonistico.

Gli atleti del Tiger Karate Team sono scesi sul tatami con determinazione, dimostrando preparazione tecnica, spirito di squadra e grande concentrazione. Le prestazioni offerte, sia nelle prove di kata che di kumite, hanno evidenziato il lavoro costante svolto in palestra e l’impegno quotidiano degli atleti e dello staff tecnico.

La gara ha rappresentato non solo un’importante occasione di confronto sportivo, ma anche un momento di crescita per i più giovani, che hanno potuto vivere un’esperienza formativa in un contesto competitivo stimolante e ben organizzato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com