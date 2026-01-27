Pasa (Cgil Savona): “Case e ospedali di comunità rischiano di rimanere scatole vuote, esistono gli edifici ma manca il personale”

Savona. “Come era prevedibile – e come denunciamo da tempo – le Case di comunità e gli Ospedali di comunità rischiano di rimanere scatole vuote: strutture ristrutturate grazie ai fondi europei e al PNRR, ma destinate a non funzionare realmente”. Lo dichiara il segretario provinciale della Cgil Savona, Andrea Pasa.

“In tutto il Paese verrà speso meno del 40% delle risorse disponibili, e anche dove gli edifici esistono manca ciò che serve davvero: il personale. Medici, infermieri, OSS, tecnici non ci sono, e senza di loro quei presìdi non potranno garantire le attività e i servizi per cui sono nati. Su questo punto il Governo e la Regione Liguria hanno preferito continuare con slogan e propaganda, omettendo volutamente il problema centrale: la gestione e la drammatica carenza di personale sanitario”.

