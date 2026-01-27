Pubbliche assistenze, Giordano (M5s): “Grazie alla nostra denuncia sbloccati i pagamenti”

Genova. “Grazie alle informazioni ricevute da una nostra fonte, ieri abbiamo segnalato i mancati invii, da parte delle Asl e degli enti del servizio sanitario regionale, dell’Nso (Nodo smistamento ordini) necessario alle pubbliche assistenze per poter procedere con le fatture elettroniche per le prestazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2025. Ebbene, tra il primo pomeriggio di ieri e oggi, le pubbliche assistenze hanno ricevuto gli Nso e ora possono finalmente inviare le fatture“.

Le riferisce il consigliere regionale Stefano Giordano che aveva sollevato il caso: “Sono ormai due settimane che denunciamo la grave crisi di liquidità che rischia di mettere in ginocchio le pubbliche assistenze, vitali in una Regione dove la sanità continua a pagare il conto di scelte scellerate che stanno mettendo sempre più in ginocchio il servizio sanitario pubblico.

» leggi tutto su www.genova24.it