Settimana della Memoria: a Celle la mostra “Storie di donne lesbiche e transgender nella Germania nazista”

Celle Ligure. Settimana della Memoria, Celle non dimentica e lo farà sabato 31 gennaio deponendo rose in via Trento, sulla pietra d’inciampo che ricorda Angelo Arecco e con una mostra.

“Durante il regime nazi-fascista milioni di persone furono perseguitate e uccise. Il ricordo degli ebrei sterminati nella Shoah è centrale, imprescindibile, e non può e non deve essere offuscato dai fatti del presente. I morti di allora non hanno colpa di ciò che accade oggi e non possono essere piegati a letture o responsabilità che non appartengono alla loro storia – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame che aggiunge – Accanto a questa memoria, è giusto ricordare anche altre vittime della persecuzione: uomini omosessuali marchiati con il triangolo rosa, donne lesbiche cancellate dalla storia, persone transgender criminalizzate, internate, ridotte al silenzio. Storie spesso dimenticate, mai raccontate abbastanza”.

