Spostamento a monte della ferrovia, Movimento Indipendenza: “Nessuna alternativa ferroviaria se frana Capo Santo Spirito”

Albenga. “La notizia della recente ed ennesima frana sulla Via Aurelia tra Arenzano e Genova Voltri, preoccupa anche il ponente ligure in particolare gli abitanti che vivono tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito. Questo perché se un domani la ferrovia verrà spostata a monte nella tratta tra Andora e Finale Ligure, l’alternativa all’utilizzo del treno, in caso di frana, verrebbe a mancare”.

Lo hanno dichiarato dal Movimento Indipendenza in merito al progetto di spostamento a monte della ferrovia, dal quale hanno proseguito: “L’Amministrazione comunale di Arenzano sul fronte delle ferrovie ha chiesto più treni con fermate ad Arenzano e Cogoleto. A questo punto sorge spontaneo domandare al governo della Regione Liguria quale sarebbe l’alternativa se le frana si verificasse a Capo Santo Spirito tra Ceriale e Borghetto come già accaduto negli anni passati?”

