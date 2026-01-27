COMMENTA
CONDIVIDI

Ultime ore del sole, una nuova perturbazione attesa sulla Liguria

Ultime ore del sole, una nuova perturbazione attesa sulla Liguria

pioggia, strada, maltempo

Rapido aumento della nuvolosità al mattino con prime pioviggini sul Centro-Levante; coperto ovunque dal pomeriggio con piogge diffuse, anche moderate su estremo Ponente ed in serata sul Centro dove saranno possibili rovesci localmente di forte intensità; quota neve in calo in serata sull’Appennino di Ponente fino a 600 m: così la previsione di Arpal.

VENTI: tra mattina e pomeriggio venti moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sui rilievi centrali e sui capi costieri esposti di Ponente; in serata brusco ingresso di venti settentrionali sul Centro-Ponente fino a forti e rafficati agli sbocchi vallivi, forti da Sud-Est e rafficati su rilievi e capi costieri esposti a Levante

» leggi tutto su www.levantenews.it