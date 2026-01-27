Ultime ore del sole, una nuova perturbazione attesa sulla Liguria

Rapido aumento della nuvolosità al mattino con prime pioviggini sul Centro-Levante; coperto ovunque dal pomeriggio con piogge diffuse, anche moderate su estremo Ponente ed in serata sul Centro dove saranno possibili rovesci localmente di forte intensità; quota neve in calo in serata sull’Appennino di Ponente fino a 600 m: così la previsione di Arpal.

VENTI: tra mattina e pomeriggio venti moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sui rilievi centrali e sui capi costieri esposti di Ponente; in serata brusco ingresso di venti settentrionali sul Centro-Ponente fino a forti e rafficati agli sbocchi vallivi, forti da Sud-Est e rafficati su rilievi e capi costieri esposti a Levante

» leggi tutto su www.levantenews.it