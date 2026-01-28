Giorni caldi in casa Spezia. In primis perché sabato si gioca a Genova contro la Sampdoria con l’enorme interrogativo riguardo la presenza dei tifosi spezzini per la quale serpeggia un discreto pessimismo. Un derby di bassa classifica e proprio per questo delicatissimo che arriva proprio nei giorni di chiusura del calciomercato la cui dead line è programmata per le 20 di lunedì 2 febbraio. E la campagna acquisti e cessioni dunque sarà uno dei temi centrali della puntata odierna di “Radio Picco”, la trasmissione quotidiana dedicata allo Spezia Calcio in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dopo le 18 su RLV – La radio a colori. Un programma che si propone come uno spazio di informazione, approfondimento e confronto sul mondo aquilotto. Un contenitore a 360° che racconta le vicende del club di via Melara anche attraverso interviste e contributi diretti dei protagonisti e degli addetti ai lavori. Il conduttore Niccolò Pasta offrirà il solito sguardo attento sull’attualità con le ultime da Follo, la conta degli infortunati e una bozza di possibile formazione, le ultime del calciomercato ma anche un ospite: Mattia Valoti, centrocampista aquilotto prelevato dalla Cremonese e buon protagonista del successo contro l’Avellino. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Picco su RLV in FM (nelle aree riviera e Val di Vara), DAB+ (in tutta la Liguria) e in streaming con App gratuita scaricabile da Google Play Store ed Apple App Store. Il contenuto sarà disponibile on-demand a partire dalle 21.30 di questa sera sul canale Spotify della trasmissione raggiungibile qui.

L’articolo Calciomercato con vista derby, dalle 18 su Rlv c’è “Radio Picco”. Ospite di Niccolò Pasta il centrocampista aquilotto Mattia Valoti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com