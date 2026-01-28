La Cisl della Spezia con il Patronato Inas annuncia il potenziamento capillare dei propri servizi nella provincia. Da martedì 3 febbraio presso gli uffici di Sarzana in Via Brigata Partigiana Ugo Muccini 40/B, verrà ripristinata, dopo un lungo periodo, la consulenza medico-legale per la tutela previdenziale e assistenziale per tutti i cittadini di Sarzana e della Val di Magra. Il dottor Luciano Devoli riceve previo appuntamento il primo e l’ultimo martedì di ogni mese dalle 14.30 alle 17.30. “La Cisl e il Patronato hanno fortemente sostenuto la predisposizione di tutti gli adempimenti organizzativi, affinché il servizio sia attivo e vicino alle nostre iscritte e iscritti e a tutti i cittadini”, spiegano Antonio Carro (Responsabile Ast Cisl La Spezia) e Giorgio Zembo (Responsabile Patronato Cisl La Spezia). Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la nostra sede Cisl di Sarzana al numero 0187/603158.

L’articolo Cisl e Patronato Inas: “Torna il servizio medico-legale per la tutela previdenziale ed assistenziale per Sarzana e Val di Magra” proviene da Città della Spezia.

