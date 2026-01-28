Di Bello arbitro di Sampdoria-Spezia come nel 2024, con il gol annullato a Di Serio

Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l’arbitro che dirigerà sabato sera Sampdoria-Spezia. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Fontani, con Ayroldi quarto ufficiale. Al Var Marco Serra, assistito da Valerio Marini. Si tratta dell’ottavo incrocio tra l’arbitro Di Bello e lo Spezia, che non si incontravano da quasi due anni: l’ultima volta? Curiosamente uno Spezia-Sampdoria, quello dell’aprile 2024, in cui gli aquilotti chiedevano un calcio di rigore e si videro annullare un gol molto dubbio a Di Serio. Più lunga invece la striscia dei precedenti con Serra, salito agli onori di cronaca per la partita vinta dalle aquile contro il Milan a San Siro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com